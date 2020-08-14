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УЗ відновить курсування потягу Київ-Запоріжжя

П'ятниця 14 серпня 2020 10:51
УЗ відновить курсування потягу Київ-Запоріжжя
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг

"Укрзалізниця" з 19 серпня відновить курсування потягу №71/72 Київ-Запоріжжя. Квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, потяг вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а із Києва - 20 серпня. Він курсуватиме через день.

В "Укрзалізниці" зазначають, що для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо, з 13 серпня "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці.

Крім того, було відновлено рух ще 14 приміських поїздів по території обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Також УЗ відновила зупинку поїздів в Луцьку і Тернополі, після того, як міста виключили з "червоної зони" карантину.

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