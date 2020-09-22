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УЗ возобновила посадку пассажиров в городах "красной зоны"

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в "красной зоне" карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

От ныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:

  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
  • №774 / 773 Киев - Шостка;
  • №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
  • №786 / 785 Киев - Шостка;

Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.

Напомним, на прошлой неделе обновили карантинный список регионов. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей.

Кроме того, 22 сентября в Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной зоны". Нововведения были одобрены с учетом предложений регионов.

Добавим, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в стране "достаточно напряженной". Уже занята почти половина больничных коек, предусмотренных для пациентов с COVID-19.

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