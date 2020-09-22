УЗ відновила посадку пасажирів у містах "червоної зони"

У вівторок, 22 вересня, "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка. Вони знаходяться у "червоній зоні" карантину.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Від нині, пасажири зможуть придбати квитки із зазначених станцій на поїзди сполученням:

№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;

№774 / 773 Київ - Шостка;

№779 / 780 Суми - Київ, Вінниця;

№786 / 785 Київ - Шостка;

Наголошується, що рішення про відновлення посадки пасажирів пов'язано з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня

Нагадаємо, минулого тижня оновили карантинний список регіонів. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей.

Крім того, 22 вересня в Україні набрали чинності нові обмеження для регіонів "червоної зони". Нововведення було схвалено з урахуванням пропозицій регіонів.

Додамо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ситуацію з коронавірусом в країні "досить напруженою". Вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів з COVID-19.