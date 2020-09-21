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Ситуация с распространением коронавируса в Украине достаточно напряженная, - Степанов

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 23:03
Ситуация с распространением коронавируса в Украине достаточно напряженная, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Министерстве здравоохранения Украины назвали ситуацию с распространением коронавируса в стране "достаточно напряженной". Сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.

Об этом заявил глава министерства Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что по состоянию на утро 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.

"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за последние сутки.

РБК-Украина писало, что 18 сентября в Украине обновили карантинный список регионов. С "красной зоны" исключили Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей.

Также Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые ограничения в регионах "красной" зоны карантина.

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