УЗ восстанавливает региональное пассажирское сообщение между Львовом и Ужгородом
Между Львовом и Ужгородом восстановят курсирование регионального поезда № 829/830. Движение поезда было остановлено более года назад.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно кроме среды. Прибытие во Львов - в 10:59. Обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно кроме вторника в 16:37, прибывая в Ужгород в 22:22.
Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, остановочный пункт Опорец, Воловец, Свалява, о.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.
Стоимость проезда будет составлять до 75 гривен.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" отменила несколько рейсов в Западную Украину.
Также сообщалось, что с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в "красной" зоне карантина.
Кроме этого отмечалось, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.