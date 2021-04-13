"Укрзализныця" отменила часть рейсов на западную Украину: названа причина

Укрзализныця внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего сообщения. В частности, было отменено несколько рейсов в Западную Украину и запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном, назначение которых будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В то же время в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, Укрзализныцей принято решение временно отменить несколько рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля - № 29/30 Киев - Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля – 2%);

с 13 апреля - № 5/6 Ужгород - Херсон (6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - № 243/244 Киев - Рахов (11 вагонов с 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%)

"Подчеркиваем, что Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - заявили в УЗ.

Также там указали на широкий выбор альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день различного класса во львовском направлении, и напомнили, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Кроме этого, Укрзализныця возобновила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем из-за экономической необоснованности с текущей недели изменяется периодичность курсирования поездов: