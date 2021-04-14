УЗ відновлює регіональне пасажирське сполучення між Львовом і Ужгородом

Між Львовом і Ужгородом відновлять курсування регіонального поїзда № 829/830. Рух потягу було зупинено більше року тому.

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода у 05:13 щодня окрім середи. Прибуття у Львів - о 10:59. Зворотний рейс зі Львова відправлятиметься щодня, крім вівторка у 16:37, прибуваючи в Ужгород о 22:22.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" скасувала кілька рейсів в Західну Україну.

Також повідомлялося, що з 11 квітня УЗ відновила курсування поїздів в Закарпатську область. Рух поїздів був обмежений через те, що Закарпаття перебувало в "червоній" зоні карантину.

Крім цього зазначалося, що "Укрзалізниця" поки не буде змінювати курсування поїздів у Полтавській області, незважаючи на те, що регіон перейде в "червону" зону карантину.