УЗ відновлює регіональне пасажирське сполучення між Львовом і Ужгородом
Між Львовом і Ужгородом відновлять курсування регіонального поїзда № 829/830. Рух потягу було зупинено більше року тому.
Поїзд відправлятиметься з Ужгорода у 05:13 щодня окрім середи. Прибуття у Львів - о 10:59. Зворотний рейс зі Львова відправлятиметься щодня, крім вівторка у 16:37, прибуваючи в Ужгород о 22:22.
Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, зупинний пункт Опорець, Воловець, Свалява, о. п. Карпати, Мукачево, Батєво, Чоп.
Вартість проїзду буде складати до 75 гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" скасувала кілька рейсів в Західну Україну.
Також повідомлялося, що з 11 квітня УЗ відновила курсування поїздів в Закарпатську область. Рух поїздів був обмежений через те, що Закарпаття перебувало в "червоній" зоні карантину.
Крім цього зазначалося, що "Укрзалізниця" поки не буде змінювати курсування поїздів у Полтавській області, незважаючи на те, що регіон перейде в "червону" зону карантину.