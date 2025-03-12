УЗ відкрила продаж квитків на ще один дитячий вагон: куди й коли можна доїхати

На якому маршруті та коли поїде сьомий дитячий вагон

В "Укрзалізниці" розповіли, що сьомий дитячий вагон стане у склад поїзда №81/82 сполученням "Київ - Ужгород" з 18 березня 2025 року.

"Продаж квитків зі спеціальним маркуванням "Дитячий" - вже відкрито в застосунку", - повідомили пасажирам.

Уточнюється, що вагон традиційно "обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми".

"Як і попередні вагони, цей - ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Вчергове дякуємо за реалізацію проекту дитячих вагонів нашим партнерам з UNICEF Ukraine, а також уряду Бельгії - за фінансову підтримку. З нетерпінням чекатимемо на борту наших найменших пасажирів", - підсумували в "Укрзалізниці".

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)