УЗ відкрила продаж квитків на ще один дитячий вагон: куди й коли можна доїхати

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що відкриває продаж квитків на ще один - сьомий - дитячий вагон. Їх можна знайти у застосунку УЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що сьомий дитячий вагон стане у склад поїзда №81/82 сполученням "Київ - Ужгород" з 18 березня 2025 року.
"Продаж квитків зі спеціальним маркуванням "Дитячий" - вже відкрито в застосунку", - повідомили пасажирам.
Уточнюється, що вагон традиційно "обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми".
"Як і попередні вагони, цей - ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Вчергове дякуємо за реалізацію проекту дитячих вагонів нашим партнерам з UNICEF Ukraine, а також уряду Бельгії - за фінансову підтримку. З нетерпінням чекатимемо на борту наших найменших пасажирів", - підсумували в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, продаж квитків на перший в історії "Укрзалізниці" дитячий купейний вагон (у складі поїзда №15/16 "Харків - Ясіня") відкрили у серпні 2024 року.
Дитячі вагони оснащені так, щоб найменшим пасажирам - від 0 до 8 років - та їхнім батькам було зручно, безпечно та цікаво в дорозі. Їх було спроектовано за ініціативи УЗ в колаборації з Дитячим фондом ООН (UNICEF Ukraine) та за фінансової підтримки уряду Бельгії.
У процесі модернізації на Київському електровагоноремонтному заводі дитячі вагони УЗ отримують низку сучасних рішень, які роблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.
Квитки на такі вагони доступні для придбання через мобільний застосунок "Укрзалізниці". При цьому їхня вартість аналогічна вартості інших купейних квитків такого класу в тому ж поїзді.
У застосунку УЗ вагон має маркування "Дитячий" - щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в ньому.
Варто зазначити, що діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно й не потребують окремого квитка.
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