УЗ открыла продажу билетов на еще один детский вагон: куда и когда можно доехать

На каком маршруте и когда поедет седьмой детский вагон

В "Укрзализныце" рассказали, что седьмой детский вагон станет в состав поезда №81/82 сообщением "Киев - Ужгород" с 18 марта 2025 года.

"Продажа билетов со специальной маркировкой "Дитячий" - уже открыта в приложении", - сообщили пассажирам.

Уточняется, что вагон традиционно "оборудован всем необходимым для комфортных путешествий родителей с детьми".

"Как и предыдущие вагоны, этот - идеально подойдет прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет. В очередной раз благодарим за реализацию проекта детских вагонов наших партнеров из UNICEF Ukraine, а также правительство Бельгии - за финансовую поддержку. С нетерпением будем ждать на борту наших самых маленьких пассажиров", - подытожили в "Укрзализныце".

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)