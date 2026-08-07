УЗ терміново змінює маршрути поїздів: де запровадили трансфери й обмеження

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів у різних областях. Місцями для пасажирів організували автобусні трансфери чи альтернативні варіанти доїзду електричками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Головне:
У компанії розповіли, що тимчасово змінюють маршрути низки поїздів:
"Через погіршення безпекової ситуації", - пояснили пасажирам УЗ.
Повідомляється, що на окремих напрямках було організовано автобусні трансфери (надані місцевою владою) - щоб пасажири "Укрзалізниці" могли продовжити свою подорож:
Окремо УЗ звернулась до пасажирів до станцій:
Ті з них, хто прямує поїздами №32 "Перемишль - Запоріжжя", №86 "Львів - Дніпро", №286 "Львів - Дніпро", №42 "Трускавець - Дніпро" або №40 "Солотвино - Запоріжжя", можуть доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:
"Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат", - наголосили у компанії.
В "Укрзалізниці" повідомили, що поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку - будуть обмежувати:
"Це дозволить нам швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності - за це ми заздалегідь перепрошуємо", - додали у компанії.
Уточнюється, що це стосується таких поїздів:
Крім того, обігові затримки спричинять:
"Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани", - звернулась "Укрзалізниця" до пасажирів.
Зазначається, що компанія готова "приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня".
"Деталі по своєму рейсу наші пасажири вже традиційно отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку "Укрзалізниці", - нагадали громадянам.
Насамкінець усіх пасажирів просять:
"Дякуємо за розуміння", - підсумували в акціонерному товаристві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як поїзд може стати мішенню - коли евакуюють пасажирів УЗ і як уберегти життя (інструкція).
Крім того, ми пояснювали, за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах.
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