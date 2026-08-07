UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

УЗ терміново змінює маршрути поїздів: де запровадили трансфери й обмеження

13:34 07.08.2026 Пт
4 хв
Декому з пасажирів доведеться змінити план подорожі через небезпеку в дорозі
aimg Ірина Костенко
"Укрзалізниця" змінює рух деяких поїздів (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів у різних областях. Місцями для пасажирів організували автобусні трансфери чи альтернативні варіанти доїзду електричками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Головне:

  • Зміни маршрутів: через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути поїздів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також на Запорізькому напрямку.
  • Автобусні трансфери: для пасажирів організовано автобусні перевезення на напрямках "Кривий Ріг - Дніпро", "П'ятихатки - Дніпро" та "Лозова - Орілька".
  • Зручні електрички: пасажири окремих поїздів можуть дістатися до станцій "Кам'янське-Пасажирське", "Верхівцеве", "Вільногірськ" та "Верхньодніпровськ" електропоїздами з Дніпра (за своїми квитками, без доплат).
  • Обмеження рейсів: поїзди західного напрямку з найбільшими затримками обмежуватимуть по Тернополю та Львову - з подальшою пересадкою (для відновлення графіка).
  • Важливо для пасажирів: до кінця доби 8 серпня УЗ буде приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди.
  • Про що просять людей: деталі по своєму рейсу пасажири отримають у застосунку, проте необхідно завчасно прибувати на станції, зважати на безпекові вимоги залізничників й уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах.

Поїзди на яких напрямках змінюють маршрути

У компанії розповіли, що тимчасово змінюють маршрути низки поїздів:

  • у Дніпропетровській області;
  • у Харківській області;
  • на Запорізькому напрямку.

"Через погіршення безпекової ситуації", - пояснили пасажирам УЗ.

Де організовані автобусні трансфери

Повідомляється, що на окремих напрямках було організовано автобусні трансфери (надані місцевою владою) - щоб пасажири "Укрзалізниці" могли продовжити свою подорож:

  • "⁠Кривий Ріг - Дніпро";
  • "⁠П'ятихатки - Дніпро";
  • "⁠Лозова - Орілька".
Читайте також: "Життя важливіше за електричку": в УЗ звернулися до українців через атаки РФ

Електрички з Дніпра до окремих станцій

Окремо УЗ звернулась до пасажирів до станцій:

  • "Кам'янське-Пасажирське";
  • "Верхівцеве";
  • "Вільногірськ";
  • "Верхньодніпровськ".

Ті з них, хто прямує поїздами №32 "Перемишль - Запоріжжя", №86 "Львів - Дніпро", №286 "Львів - Дніпро", №42 "Трускавець - Дніпро" або №40 "Солотвино - Запоріжжя", можуть доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:

  • ⁠6035 "Дніпро - Пост Списання" (час відправлення з Дніпра о 16:42);
  • ⁠6037 "Дніпро - П'ятихатки" (17:34);
  • ⁠6043 "Дніпро - П'ятихатки" (20:20).

"Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат", - наголосили у компанії.

Читайте також: УЗ запускає нові електрички з Києва: куди та з якими зупинками курсуватимуть

Обмеження поїздів у західному напрямку

В "Укрзалізниці" повідомили, що поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку - будуть обмежувати:

  • по Тернополю та Львову;
  • з подальшою пересадкою.

"Це дозволить нам швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності - за це ми заздалегідь перепрошуємо", - додали у компанії.

Уточнюється, що це стосується таких поїздів:

  • №41/42 "Дніпро - Трускавець";
  • №87/88 "Дніпро - Ковель" (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30);
  • № 83/84 "Дніпро - Мукачево" (відправлення зворотно орієнтовно +2:00).

Крім того, обігові затримки спричинять:

  • №285/286 "Дніпро - Львів" (зі Львова виїде +2:00);
  • №3/4 "Дніпро - Ужгород" (зворотно №29 "Ужгород - Київ" +1:00);
  • №85/86 "Дніпро - Львів" (зі Львова №128 виїде +3:00);
  • №119/120 "Дніпро - Холм" (зворотно №24 "Холм - Київ" +7:00);
  • №120/119 "Холм - Дніпро" (+2:33 із Дніпра).
Читайте також: Квитки на поїзд для компанії чи класу: "Укрзалізниця" пояснила деталі бронювання

Що важливо знати пасажирам УЗ

"Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани", - звернулась "Укрзалізниця" до пасажирів.

Зазначається, що компанія готова "приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня".

"Деталі по своєму рейсу наші пасажири вже традиційно отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку "Укрзалізниці", - нагадали громадянам.

Насамкінець усіх пасажирів просять:

  • прибувати на станції завчасно;
  • уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах;
  • зважати на безпекові вимоги залізничників.

"Дякуємо за розуміння", - підсумували в акціонерному товаристві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як поїзд може стати мішенню - коли евакуюють пасажирів УЗ і як уберегти життя (інструкція).

Крім того, ми пояснювали, за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах.

Читайте також, які послуги у вагонах УЗ - безкоштовні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкрзалізницяЗапорізька областьДніпропетровська областьЗахідна УкраїнаХарківВійна в УкраїніПоїздиПодорожіПотягиПасажири