УЗ срочно меняет маршруты поездов: где ввели трансферы и ограничения

Главное: Изменения маршрутов : из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты поездов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Запорожском направлении.

: из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты поездов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Запорожском направлении. Автобусные трансферы : для пассажиров организованы автобусные перевозки на направлениях "Кривой Рог - Днепр", "Пятихатки - Днепр" и "Лозовая - Орелька".

: для пассажиров организованы автобусные перевозки на направлениях "Кривой Рог - Днепр", "Пятихатки - Днепр" и "Лозовая - Орелька". Удобные электрички : пассажиры отдельных поездов могут добраться до станций "Каменское-Пассажирское", "Верховцево", "Вольногорск" и "Верхнеднепровск" электропоездами из Днепра (по своим билетам, без доплат).

: пассажиры отдельных поездов могут добраться до станций "Каменское-Пассажирское", "Верховцево", "Вольногорск" и "Верхнеднепровск" электропоездами из Днепра (по своим билетам, без доплат). Ограничения рейсов : поезда западного направления с наибольшими задержками будут ограничивать по Тернополю и Львову - с последующей пересадкой (для восстановления графика).

: поезда западного направления с наибольшими задержками будут ограничивать по Тернополю и Львову - с последующей пересадкой (для восстановления графика). Важно для пассажиров : до конца суток 8 августа УЗ будет принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда.

: до конца суток 8 августа УЗ будет принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда. О чем просят людей: детали по своему рейсу пассажиры получат в приложении, однако нужно заблаговременно прибывать на станции, учитывать требования железнодорожников насчет безопасности и внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах.

Поезда на каких направлениях меняют маршруты

В компании рассказали, что временно меняют маршруты ряда поездов:

в Днепропетровской области;

в Харьковской области;

на Запорожском направлении.

"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью", - объяснили пассажирам УЗ.

Где организованы автобусные трансферы

Сообщается, что на отдельных направлениях были организованы автобусные трансферы (предоставленные местными властями) - чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли продолжить свое путешествие:

"⁠Кривой Рог - Днепр";

"⁠Пятихатки - Днепр";

"⁠Лозовая - Орилька".

Электрички из Днепра до отдельных станций

Отдельно УЗ обратилась к пассажирам до станций:

"Каменское-Пассажирское";

"Верховцево";

"Вольногорск";

"Верхнеднепровск".

Те из них, кто следует поездами №32 "Перемышль - Запорожье", №86 "Львов - Днепр", №286 "Львов - Днепр", №42 "Трускавец - Днепр" или №40 "Солотвино - Запорожье", могут доехать до нужной станции электропоездом из Днепра:

⁠6035 "Днепр - Пост Списания" (время отправления из Днепра в 16:42);

⁠6037 "Днепр - Пятихатки" (17:34);

⁠6043 "Днепр - Пятихатки" (20:20).

"Покупать новый билет не нужно, ваш билет будет действовать для посадки на электропоезд без доплат", - подчеркнули в компании.

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Ограничение поездов в западном направлении

В "Укрзализныце" сообщили, что поезда с наибольшими задержками в западном направлении - будут ограничивать:

по Тернополю и Львову;

с последующей пересадкой.

"Это позволит нам быстрее вернуться к курсированию по расписанию, но создаст некоторые неудобства - за это мы заранее приносим извинения", - добавили в компании.

Уточняется, что это касается таких поездов:

№41/42 "Днепр - Трускавец";

№87/88 "Днепр - Ковель" (из Ковеля отправка ориентировочно +2:30);

№83/84 "Днепр - Мукачево" (отправка обратно ориентировочно +2 часа).

Кроме того, оборотные задержки повлекут за собой:

№285/286 "Днепр - Львов" (из Львова выедет +2:00);

№3/4 "Днепр - Ужгород" (обратно №29 "Ужгород - Киев" +1 час);

№85/86 "Днепр - Львов" (из Львова №128 выедет +3:00);

№119/120 "Днепр - Холм" (обратно №24 "Холм – Киев" +7:00);

№120/119 "Холм - Днепр" (+2:33 из Днепра).

Что важно знать пассажирам УЗ

"Мы понимаем, насколько эти обстрелы поломали не только наш график, но и ваши планы", - обратилась "Укрзализныця" к пассажирам.

Отмечается, что компания готова "принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда до конца суток 8 августа".

"Детали по своему рейсу наши пассажиры уже традиционно получат в персонализированных уведомлениях в приложении "Укрзализныци", - напомнили гражданам.

В завершение всех пассажиров просят:

прибывать на станции заблаговременно;

внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах;

учитывать требования железнодорожников насчет безопасности.

"Благодарим за понимание", - подытожили в акционерном обществе.