УЗ срочно меняет маршруты поездов: где ввели трансферы и ограничения

Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты ряда поездов в разных областях. Местами для пассажиров организовали автобусные трансферы или альтернативные варианты доезда электричками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Главное:
В компании рассказали, что временно меняют маршруты ряда поездов:
"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью", - объяснили пассажирам УЗ.
Сообщается, что на отдельных направлениях были организованы автобусные трансферы (предоставленные местными властями) - чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли продолжить свое путешествие:
Отдельно УЗ обратилась к пассажирам до станций:
Те из них, кто следует поездами №32 "Перемышль - Запорожье", №86 "Львов - Днепр", №286 "Львов - Днепр", №42 "Трускавец - Днепр" или №40 "Солотвино - Запорожье", могут доехать до нужной станции электропоездом из Днепра:
"Покупать новый билет не нужно, ваш билет будет действовать для посадки на электропоезд без доплат", - подчеркнули в компании.
В "Укрзализныце" сообщили, что поезда с наибольшими задержками в западном направлении - будут ограничивать:
"Это позволит нам быстрее вернуться к курсированию по расписанию, но создаст некоторые неудобства - за это мы заранее приносим извинения", - добавили в компании.
Уточняется, что это касается таких поездов:
Кроме того, оборотные задержки повлекут за собой:
"Мы понимаем, насколько эти обстрелы поломали не только наш график, но и ваши планы", - обратилась "Укрзализныця" к пассажирам.
Отмечается, что компания готова "принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда до конца суток 8 августа".
"Детали по своему рейсу наши пассажиры уже традиционно получат в персонализированных уведомлениях в приложении "Укрзализныци", - напомнили гражданам.
В завершение всех пассажиров просят:
"Благодарим за понимание", - подытожили в акционерном обществе.
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