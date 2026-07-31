УЗ запускає нові електрички з Києва: куди та з якими зупинками курсуватимуть

"Укрзалізниця" розширює регіональне сполучення між Київською та Житомирською областями. Для пасажирів підготували нові рейси, які обслуговуватимуть модернізовані електропоїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Укрзалізниця" призначила чотири регіональні поїзди на маршруті Київ - Коростень та у зворотному напрямку.

Під час формування маршруту в компанії проаналізували статистику продажів квитків у застосунку та передбачили зупинки на станціях із найбільшим пасажиропотоком. Серед них - Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча.

Розклад нових поїздів

Нові рейси курсуватимуть за таким графіком:

№856 Коростень (05:07) - Київ (07:42);

Коростень (05:07) - Київ (07:42); №855 Київ (09:20) - Коростень (12:15);

Київ (09:20) - Коростень (12:15); №860 Коростень (13:40) - Київ (16:23);

Коростень (13:40) - Київ (16:23); №859 Київ (17:30) - Коростень (20:13).

Крім того, на цьому напрямку запустили два приміські рейси Малин - Київ та у зворотному напрямку.

Модернізований електропоїзд Київ-Коростень (фото: "Укрзалізниця")

Придбати квитки та залишити відгук про поїздку можна у застосунку "Укрзалізниці".

Модернізація електропоїздів

У компанії повідомили, що продовжують капітальну модернізацію електропоїздів на власних виробничих потужностях. Уже вчетверте цього року їх експериментально обладнали системами кондиціонування.

У "Укрзалізниці" також зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення на маршрути вже вийшов 54-й капітально модернізований електропоїзд.