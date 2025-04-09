УЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковки

"Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення для пасажирів з Одеси, Полтави й Кременчука. Тепер дістатися до Ужгорода, у Карпати та на Буковину стане значно зручніше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Через будівництво європейської колії на дільниці "Чоп - Ужгород" УЗ тимчасово обмежила маршрут руху пасажирських поїздів ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука - до станції Мукачево.
Щоб мінімізувати незручності та забезпечити пасажирам пересадки, компанія відкрила попередній продаж квитків на дільниці "Львів - Ужгород - Львів" (через "Самбір - Сянки") - по одному вагону:
В УЗ пояснили, що це дозволить пасажирам зручно (через Львів) дістатися Ужгорода:
Повідомляється також, що "Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення Кременчуцького регіону:
"З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів Заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові", - пояснили у компанії.
Так, з поїзда №129/130 "Кременчук - Мукачево - Кременчук" гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди:
Уточнюється, що квитки вже у продажу й зручно оформлюються за запитом з пересадкою:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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