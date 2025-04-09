УЗ упрощает пересадки в Ужгород и Карпаты: новые маршруты и удобные стыковки

Что изменилось для пассажиров "Укрзализныци"

Из-за строительства европейской колеи на участке "Чоп - Ужгород" УЗ временно ограничила маршрут движения пассажирских поездов ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга - до станции Мукачево.

Чтобы минимизировать неудобства и обеспечить пассажирам пересадки, компания открыла предварительную продажу билетов на участке "Львов - Ужгород - Львов" (через "Самбор - Сянки") - по одному вагону:

на поезд №59/60 "Киев - Ужгород";

на поезд №45/46 "Харьков - Ужгород".

В УЗ объяснили, что это позволит пассажирам удобно (через Львов) добраться до Ужгорода:

из Одессы - поездом №12/11 "Одесса - Львов";

из Полтавы и Кременчуга - поездами №125-129/126-130 "Полтава/Кременчуг - Мукачево".

Сообщается также, что "Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение Кременчугского региона:

с Ивано-Франковском;

с Черновцами;

с Яремче;

с Ворохтой;

с Ясиня.

"Из Кременчуга, Хорола и Глобино теперь удобно путешествовать на курортные направления и в областные центры Запада Украины благодаря гарантированным пересадкам во Львове", - объяснили в компании.

Так, с поезда №129/130 "Кременчуг - Мукачево - Кременчуг" гарантированно можно осуществить пересадку на поезда:

№25/26 "Одесса - Ясиня" и №34/33 "Ясиня - Кривой Рог" (для путешествий в обе стороны в Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиня);

№116/115 "Запорожье - Черновцы" и №135/136 "Одесса - Черновцы" (для путешествий в Коломыю и Черновцы).

Уточняется, что билеты уже в продаже и удобно оформляются по запросу с пересадкой:

на сайте booking.uz.gov.ua;

в мобильном приложении "Укрзализныци";

в железнодорожных кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)