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УЗ упрощает пересадки в Ужгород и Карпаты: новые маршруты и удобные стыковки

УЗ меняет маршрут некоторых поездов и улучшает пересадочное сообщение (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение для пассажиров из Одессы, Полтавы и Кременчуга. Теперь добраться до Ужгорода, в Карпаты и на Буковину станет значительно удобнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что изменилось для пассажиров "Укрзализныци"

Из-за строительства европейской колеи на участке "Чоп - Ужгород" УЗ временно ограничила маршрут движения пассажирских поездов ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга - до станции Мукачево.

Чтобы минимизировать неудобства и обеспечить пассажирам пересадки, компания открыла предварительную продажу билетов на участке "Львов - Ужгород - Львов" (через "Самбор - Сянки") - по одному вагону:

  • на поезд №59/60 "Киев - Ужгород";
  • на поезд №45/46 "Харьков - Ужгород".

В УЗ объяснили, что это позволит пассажирам удобно (через Львов) добраться до Ужгорода:

  • из Одессы - поездом №12/11 "Одесса - Львов";
  • из Полтавы и Кременчуга - поездами №125-129/126-130 "Полтава/Кременчуг - Мукачево".

Сообщается также, что "Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение Кременчугского региона:

  • с Ивано-Франковском;
  • с Черновцами;
  • с Яремче;
  • с Ворохтой;
  • с Ясиня.

"Из Кременчуга, Хорола и Глобино теперь удобно путешествовать на курортные направления и в областные центры Запада Украины благодаря гарантированным пересадкам во Львове", - объяснили в компании.

Так, с поезда №129/130 "Кременчуг - Мукачево - Кременчуг" гарантированно можно осуществить пересадку на поезда:

  • №25/26 "Одесса - Ясиня" и №34/33 "Ясиня - Кривой Рог" (для путешествий в обе стороны в Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиня);
  • №116/115 "Запорожье - Черновцы" и №135/136 "Одесса - Черновцы" (для путешествий в Коломыю и Черновцы).

Уточняется, что билеты уже в продаже и удобно оформляются по запросу с пересадкой:

  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в мобильном приложении "Укрзализныци";
  • в железнодорожных кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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