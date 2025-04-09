УЗ упрощает пересадки в Ужгород и Карпаты: новые маршруты и удобные стыковки

"Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение для пассажиров из Одессы, Полтавы и Кременчуга. Теперь добраться до Ужгорода, в Карпаты и на Буковину станет значительно удобнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Из-за строительства европейской колеи на участке "Чоп - Ужгород" УЗ временно ограничила маршрут движения пассажирских поездов ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга - до станции Мукачево.
Чтобы минимизировать неудобства и обеспечить пассажирам пересадки, компания открыла предварительную продажу билетов на участке "Львов - Ужгород - Львов" (через "Самбор - Сянки") - по одному вагону:
В УЗ объяснили, что это позволит пассажирам удобно (через Львов) добраться до Ужгорода:
Сообщается также, что "Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение Кременчугского региона:
"Из Кременчуга, Хорола и Глобино теперь удобно путешествовать на курортные направления и в областные центры Запада Украины благодаря гарантированным пересадкам во Львове", - объяснили в компании.
Так, с поезда №129/130 "Кременчуг - Мукачево - Кременчуг" гарантированно можно осуществить пересадку на поезда:
Уточняется, что билеты уже в продаже и удобно оформляются по запросу с пересадкой:
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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