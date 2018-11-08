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"Укрзализныця" начала испытания нового тепловоза General Electric "Тризуб"

Новости » Общество    08.11.2018 - 20:10
Фото: локомотив General Electric (cfts.org.ua)
Фото: локомотив General Electric (cfts.org.ua)

Первый локомотив General Electric прошел испытания на украинской железной дороге

Первый локомотив ТЭ33АС "Тризуб", поставленный для "Укрзализныци" американской компании General Electric, в четверг, 8 ноября, прошел испытания на украинской железной дороге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Локомотив с Крюковского вагоностроительного выехал  завода на ж/д станцию Крюков-на-Днепре и направился в Ромодан. Дистанция - 150 км.

"Локомотив довольно легко, как отметили присутствующие железнодорожники, тронул с места состав из 48 груженых вагонов общим весом 4500 тонн. Далее маршрут поезда пролегает к станции Ромодан", - сообщили на заводе.

Указывается, что в испытаниях участвуют машинисты Приднепровской железной дороги, а также специалисты КВСЗ, General Electric, Украинского научно-исследовательского института вагоностроения. Они обязаны в пути отслеживать работу всех систем локомотива.

На Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе на разных стадиях готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.

 

Фото: локомотив General Electric (cfts.org.ua)

Напомним, 24 октября в Украину прибыла одна из крупнейших партий до сих пор локомотивов General Electric для "Укрзализныци" - 7 тепловозов. Доукомплектация вагонов происходит на Крюковском заводе.

Отметим, в феврале текущего года "Укрзализныця" и американская компания General Electric Transportation подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство в модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.

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Новости Украины УкрзализныцяGeneral Electric
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