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Тепловоз General Electric начал перевозить грузы в Украине

Новости » Промышленность    13.12.2018 - 16:31
Тепловоз General Electric начал перевозить грузы в Украине
Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

До следующей весны в Украине будут работать 30 локомотивов General Electric

Тепловоз General Electric сегодня, 13 декабря 2018 года, начал перевозить грузы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Тwitter.

Гройсман отметил, что сегодня тепловоз "Тризуб" повез более 3 тыс. тонн железной руды на меткомбинаты Донецкой области.

"Сегодня в свой первый рейс отправился тепловоз “Тризуб” производства General Electric. Он повез свыше 3 тыс. тонн железной руды на меткомбинаты Донецкой области - в стратегически важном направлении. Еще 7 таких тепловозов приняты в эксплуатацию и вскоре отправятся в рейсы", - отметил он.

По словам премьера, до следующей весны в Украине будут работать 30 локомотивов General Electric.

"По плану, уже до следующей весны в Украине будут работать 30 новеньких локомотивов General Electric ТЕ33АС серии Evolution. А дальше - углубление локализации производства тепловозов до 40% и привлечения наших предприятий к глобальной производственной цепи GE", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре текущего года "Укрзализныця" начала испытания нового тепловоза General Electric "Тризуб".

Как писало РБК-Украина, в сентябре в порт Черноморска прибыл первый локомотив американской компании General Electric "Тризуб".

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