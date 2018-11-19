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General Electric поставила еще 5 локомотивов в Украину

Новости » Транспорт    19.11.2018 - 18:55
General Electric поставила еще 5 локомотивов в Украину
Фото: локомотивы (twitter.com/CFTS_UA)

Локомотивы прибыли в порт Черноморска, их отправят на Крюковский ВСЗ на доукомплектацию

В Украины прибыли еще 5 локомотивов ТЭ33АС американской компании General Electric прибыли по заказу "Укрзализныци". Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что локомотивы доставили по воде в порт Черноморск и уже в понедельник, 19 ноября, их выгрузили с судна. Их вскоре отправят на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

На сегодня, вместе с предыдущими поставками, американская компания поставила Украине уже 20 локомотивов.

 

Фото: локомотивы (twitter.com/CFTS_UA)

Напомним, 8 ноября "Укрзализныця" и КВСЗ начали испытания окончательно собранных локомотивов General Electric на украинской железной дороге. Локомотив с Крюковского вагоностроительного выехал  завода на ж/д станцию Крюков-на-Днепре и направился в Ромодан. Дистанция - 150 км.

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Новости Украины УкрзализныцялокомотивGeneral Electric
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