УЗ розпочала онлайн-продаж квитків до Угорщини

Сьогодні, 4 квітня, стартував другий етап впровадження онлайн-продажу квитків до Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як пише УЗ, онлайн-продаж відкрито для квитків на потяг №143/146 Чоп - Будапешт - Відень, який має стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного.
"Мова йде про квитки до всіхстанцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії", - додає "Укрзалізниця.
Зазначається, що прямі сполучення Україна - Угорщина (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь), з'являться в застосунку пізніше.
Нагадаємо, РБК-україна писало про те, що "Укрзалізниця" запустила новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс вирушив 27 березня.
Тим часом УЗ планує напрацювати оновлені правила перевезення тварин у поїздах.
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