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УЗ запускає новий міжнародний маршрут з Праги до Чопа: як курсуватиме поїзд

Понеділок 18 березня 2024 18:30
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УЗ запускає новий міжнародний маршрут з Праги до Чопа: як курсуватиме поїзд Фото: УЗ запускає новий міжнародний маршрут з Праги до Чопа (facebook.com/regiojet)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс вирушить 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".

"У співпраці з чеським RegioJet запускаємо новий міжнародний поїзд Прага - Чоп. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС", - йдеться в повідомленні.

Щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися Чопа, "Укрзалізниця" традиційно забезпечує стикувальні маршрути та призначає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород.

Нічний поїзд Прага - Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35.

У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.

У цьому поїзді передбачені вагони й з місцями для сидіння, і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi.

Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника.

Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20.

У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32.

Зупинки передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

Як зазначили в УЗ, квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні для придбання в застосунку та чат-ботах "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

УЗ запускає новий міжнародний маршрут з Праги до Чопа: як курсуватиме поїзд

Фото: новий міжнародний маршрут Прага - Чоп (regiojet.cz)

Нещодавні нововведення в УЗ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках. Більшість із них прямуватимуть в Карпати.

Також ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

Вчора стало відомо, що "Укрзалізниця" 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

Відсьогодні "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні "Україна - Австрія". Їх можна придбати у мобільному застосунку.

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