УЗ начала онлайн-продажу билетов в Венгрию

Как пишет УЗ, онлайн-продажа открыта для билетов на поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена, который имеет стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно.

"Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии", - добавляет "Укрзализныця".

Отмечается, что прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь), появятся в приложении позже.