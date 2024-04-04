УЗ начала онлайн-продажу билетов в Венгрию

Сегодня, 4 апреля, стартовал второй этап внедрения онлайн-продажи билетов в Венгрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как пишет УЗ, онлайн-продажа открыта для билетов на поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена, который имеет стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно.
"Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии", - добавляет "Укрзализныця".
Отмечается, что прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь), появятся в приложении позже.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что"Укрзализныця" запустила новый международный маршрут Прага – Чоп. Первый рейс отправился 27 марта.
Между тем, УЗ планирует наработать обновленные правила перевозки животных в поездах.
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