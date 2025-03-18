УЗ продовжує маршрут одного з популярних поїздів: що зміниться для пасажирів

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що продовжує маршрут одного зі своїх поїздів. Раніше він курсував з Києва до Івано-Франківська (та у зворотньому напрямку).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують маршрут поїзда №203/204 сполученням "Київ - Івано-Франківськ". Тепер він їздитиме ще далі - до станції "Ясіня".
Уточнюється, що графік руху цього поїзда є таким:
"Тож є час на ще одну прогулянку Карпатами перед поверненням", - зауважили у прес-службі УЗ.
Купити квитки, щоб вирушити в омріяну поїздку, можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та на офіційному сайті.
Українцям пояснили, що запроваджені УЗ зміни розраховані на зручність пасажирів, яких "кличуть сині гори".
Йдеться, перш за все, про зручний час відправлення.
"Виїзд з Києва пізно ввечері (23:00), а це означає, що ви можете завершити всі справи, комфортно сісти у поїзд, відпочити вночі і прокинутися вже в серці Карпат", - розповіли в "Укрзалізниці".
Повідомляється також, що прибуття в обідній час - ідеальне для заселення в готелі, садиби чи бази відпочинку.
"Жодного очікування під дверима - приїхали, заселилися та одразу насолоджуєтесь відпочинком", - йдеться у дописі УЗ.
Крім того, пасажирам обіцяють максимальний комфорт у дорозі:
"Ідеально з дітьми та для любителів гірських пригод", - підсумували в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запроваджує тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це зумовлено проведенням масштабних робіт із прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.
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