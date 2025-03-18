УЗ продлевает маршрут одного из популярных поездов: что изменится для пассажиров

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что продлевает маршрут одного из своих поездов. Ранее он курсировал из Киева в Ивано-Франковск (и в обратном направлении).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что продлевают маршрут поезда №203/204 сообщением "Киев - Ивано-Франковск". Теперь он будет ездить еще дальше - до станции "Ясиня".
Уточняется, что график движения этого поезда является следующим:
"Поэтому есть время на еще одну прогулку по Карпатам перед возвращением", - отметили в пресс-службе УЗ.
Купить билеты, чтобы отправиться в желанную поездку, можно в мобильном приложении "Укрзализныци" и на официальном сайте.
Украинцам объяснили, что введенные УЗ изменения рассчитаны на удобство пассажиров, которых "зовут синие горы".
Речь идет, прежде всего, об удобном времени отправления.
"Выезд из Киева поздно вечером (23:00), а это значит, что вы можете завершить все дела, комфортно сесть в поезд, отдохнуть ночью и проснуться уже в сердце Карпат", - рассказали в "Укрзализныце".
Сообщается также, что прибытие в обеденное время - идеальное для заселения в отели, усадьбы или базы отдыха.
"Никакого ожидания под дверью - приехали, заселились и сразу наслаждаетесь отдыхом", - говорится в публикации УЗ.
Кроме того, пассажирам обещают максимальный комфорт в дороге:
"Идеально с детьми и для любителей горных приключений", - подытожили в "Укрзализныце".
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" вводит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это обусловлено проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
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