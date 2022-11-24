УЗ призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахова

"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахів для пересадки пасажирів, прямі поїзди яких були обмежені до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Так, пасажири поїздів №4/3 Запоріжжя – Ужгород та №17/18 Харків – Ужгород, які прямуватимуть лише до станції Львів, зможуть пересісти на додатковий поїзд №295/296 Львів – Ужгород, який вирушить зі Львова сьогодні о 23:30 .

При цьому пасажири поїзда №6/5 Запоріжжя – Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд №205/206 Львів – Рахів, який вирушить зі Львова сьогодні о 23:50.

В УЗ зазначили, що всі квитки пасажирів дійсні, змінювати або купувати нові не потрібно.