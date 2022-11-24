УЗ назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов для пересадки пассажиров, прямые поезда которых были ограничены во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение " Укрзализныци ".

Так, пассажиры поездов №4/3 Запорожье – Ужгород и №17/18 Харьков – Ужгород, которые будут следовать только до станции Львов, смогут пересесть на дополнительный поезд №295/296 Львов – Ужгород, который отправится из Львова сегодня в 23:30.

При этом пассажиры поезда №6/5 Запорожье – Рахов, который также будет следовать только во Львов, смогут пересесть на поезд №205/206 Львов – Рахов, который отправится из Львова сегодня в 23:50.

В УЗ отметили, что все билеты пассажиров действительны, менять или покупать новые не нужно.