УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

У зв'язку з ускладнення перетину кордону з Молдовою іншими видами транспорту "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначили, що вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20 грудня.
Це стало оперативною реакцією "Укрзалізниці" на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.
"Укрзалізниця" продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, вчора, 19 грудня, російські окупанти вдарили дроном по мосту під селом Маяки Одеської області.
Безпілотник вдарив по автомобілю, який рухався по мосту. Унаслідок цього загинула жінка, троє її дітей були доправлені в лікарню з травмами та гострою реакцією на стрес.
У зв'язку з цим на пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні ввели обмеження.
Через КПП Тудора-Старокозаче перетин кордону в напрямку Білгород-Дністровського дозволено всім мандрівникам без обмежень.
Водночас у напрямку Одеської області перетин дозволено тільки громадянам України і транспортним засобам масою до 3,5 тонни.