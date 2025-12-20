УЗ призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

Обмеження на кордоні з Молдовою

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, російські окупанти вдарили дроном по мосту під селом Маяки Одеської області.

Безпілотник вдарив по автомобілю, який рухався по мосту. Унаслідок цього загинула жінка, троє її дітей були доправлені в лікарню з травмами та гострою реакцією на стрес.

У зв'язку з цим на пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні ввели обмеження.

Через КПП Тудора-Старокозаче перетин кордону в напрямку Білгород-Дністровського дозволено всім мандрівникам без обмежень.

Водночас у напрямку Одеської області перетин дозволено тільки громадянам України і транспортним засобам масою до 3,5 тонни.