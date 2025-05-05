УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Дніпра: коли і як курсуватиме

УЗ призначає додаткові поїзди

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Укрзалізниця" призначає вже традиційний додатковий поїзд до популярного серед українців курортного міста Трускавець. Він курсуватиме у певні дні травня.

Також через підвищений попит на подорожі до Закарпаття та у зв’язку з будівництвом євроколії між Чопом і Ужгородом, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".

Додамо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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