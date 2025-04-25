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УЗ запускає додатковий потяг до популярного курорту: коли можна їхати

П'ятниця 25 квітня 2025 15:04
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УЗ запускає додатковий потяг до популярного курорту: коли можна їхати УЗ призначає "традиційний додатковий поїзд" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає вже традиційний додатковий поїзд до популярного серед українців курортного міста. Він курсуватиме у певні дні травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Куди та як курсуватиме додатковий потяг УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" до Трускавця. Він дозволить дістатися курортного міста в зручні дати більшій кількості пасажирів.

Так, швидкий поїзд №159/160 "Київ - Трускавець" курсуватиме:

  • 9 травня 2025 року;
  • 11 травня 2025 року.

Графік руху додаткового поїзда до Трускавця

Згідно з інформацією УЗ, додатковий поїзд:

  • відправлятиметься з Києва о 10:16;
  • прибуватиме у Трускавець о 19:37.

Зворотній графік його руху є таким:

  • відправлення з Трускавця - о 09:03;
  • прибуття до столиці - о 19:11.

Як обрати місце біля вікна та де купити квитки

Громадянам розповіли, що у складі поїзда - пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння.

"Звертаємо увагу: непарні номери місць - біля вікна, парні - біля проходу", - додали в "Укрзалізниці".

Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на цей потяг - вже у продажу:

УЗ запускає додатковий потяг до популярного курорту: коли можна їхатиПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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