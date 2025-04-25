УЗ запускає додатковий потяг до популярного курорту: коли можна їхати

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає вже традиційний додатковий поїзд до популярного серед українців курортного міста. Він курсуватиме у певні дні травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на цей потяг - вже у продажу:

Громадянам розповіли, що у складі поїзда - пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння.

В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" до Трускавця. Він дозволить дістатися курортного міста в зручні дати більшій кількості пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.