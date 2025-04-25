УЗ запускає додатковий потяг до популярного курорту: коли можна їхати
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає вже традиційний додатковий поїзд до популярного серед українців курортного міста. Він курсуватиме у певні дні травня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Куди та як курсуватиме додатковий потяг УЗ
В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" до Трускавця. Він дозволить дістатися курортного міста в зручні дати більшій кількості пасажирів.
Так, швидкий поїзд №159/160 "Київ - Трускавець" курсуватиме:
- 9 травня 2025 року;
- 11 травня 2025 року.
Графік руху додаткового поїзда до Трускавця
Згідно з інформацією УЗ, додатковий поїзд:
- відправлятиметься з Києва о 10:16;
- прибуватиме у Трускавець о 19:37.
Зворотній графік його руху є таким:
- відправлення з Трускавця - о 09:03;
- прибуття до столиці - о 19:11.
Як обрати місце біля вікна та де купити квитки
Громадянам розповіли, що у складі поїзда - пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння.
"Звертаємо увагу: непарні номери місць - біля вікна, парні - біля проходу", - додали в "Укрзалізниці".
Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на цей потяг - вже у продажу:
- в застосунку УЗ;
- на офіційному сайті;
- у касах на вокзалі.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.