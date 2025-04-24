УЗ запускає додатковий поїзд із Києва до Ужгорода: коли і як він курсуватиме

Через підвищений попит на подорожі до Закарпаття та у зв’язку з будівництвом євроколії між Чопом і Ужгородом, "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".

Поїзд з Києва курсуватиме у період з 12 по 30 травня - по парних числах, з 1 червня по 29 липня - по непарних. З Ужгорода у період з 13 по 31 травня - по непарних числах, з 2 червня по 30 липня - по парних.

Графік руху:

відправлення з Києва - 23:00, прибуття до Ужгорода - 12:31;

- 23:00, прибуття до Ужгорода - 12:31; відправлення з Ужгорода - 19:00, прибуття до Києва - 09:18.

Зупинки: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Перечин.

У компанії зазначають, що за останні два тижні кількість запитів на поїздки до Закарпаття сягала понад 3000 на добу, тож новий рейс має задовольнити високий попит на весняні та літні подорожі. Поїзд стане у пригоді тим, хто хоче побачити магнолії, бузок та липи Ужгорода, відпочити в рекреаційних зонах Львівщини й Закарпаття, а також відкрити для себе Україну з нового ракурсу.

Квитки вже можна купити у застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua, у залізничних касах.