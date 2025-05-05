УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Днепр: когда и как будет курсировать

Как сообщили в УЗ, отправление нового поезда из Киева - в 13:44, прибытие в Днепр - в 21:00.

В обратном направлении - из Днепра в 08:10 (9 мая) и в 08:15 (11 мая), в Киев - в 16:17.

Отмечается, что поездом могут воспользоваться также жители Каменского и Смелы. Остановка по станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при следовании из Днепра в Киев.

Билеты на поезд уже в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах железнодорожных вокзалов.