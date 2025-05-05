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УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Днепр: когда и как будет курсировать

Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Днепр (facebook.com_ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев - Днепр на 9 и 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в УЗ, отправление нового поезда из Киева - в 13:44, прибытие в Днепр - в 21:00.

В обратном направлении - из Днепра в 08:10 (9 мая) и в 08:15 (11 мая), в Киев - в 16:17.

Отмечается, что поездом могут воспользоваться также жители Каменского и Смелы. Остановка по станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при следовании из Днепра в Киев.

Билеты на поезд уже в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах железнодорожных вокзалов.

 

УЗ назначает дополнительные поезда

Напомним, недавно мы сообщали, что "Укрзализныця" назначает уже традиционный дополнительный поезд в популярный среди украинцев курортный город Трускавец. Он будет курсировать в определенные дни мая.

Также из-за повышенного спроса на путешествия в Закарпатье и в связи со строительством евроколеи между Чопом и Ужгородом, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №213/214 "Киев - Ужгород - Киев".

Добавим, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

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