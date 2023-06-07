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УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ: графік маршруту

Фото: УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ: графік маршруту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг курсуватиме з Одеси по:

  • вівторках;
  • четвергах;
  • неділях.

Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.

В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:

  • понеділках;
  • середах;
  • п'ятницях.

Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.

"Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування - зі столицею", - пише пресслужба.

Фото: графік маршруту потягу №248/247 Одеса - Київ (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно скоротила кількість поїздів до Карпат.

Водночас було запроваджено новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. Він також передбачає появу двох нових рейсів.

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