УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев: график маршрута

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247 Одесса - Киев, который начнет курсировать уже с 11 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Поезд будет курсировать из Одессы по:
Он будет отправляться из Одессы в 17:11 и прибывать в Киев в 8:53.
В обратном направлении поезд будет курсировать по:
Он будет отправляться из Киева в 17:14 и прибывать в Одессу в 09:12.
"Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования - со столицей", - пишет пресс-служба.
Фото: график маршрута поезда №248/247 Одесса - Киев (t.me/UkrzalInfo)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" недавно сократила количество поездов в Карпаты.
В то же время был введен новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предполагает появление двух новых рейсов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.