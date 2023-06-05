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УЗ скорочує кількість поїздів до Карпат: у чому причина

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 11:40
УЗ скорочує кількість поїздів до Карпат: у чому причина Фото: УЗ скорочує маршрути потягів на перегоні Яремче-Микуличин (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Починається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче - Микуличин, який триватиме з 11 по 23 червня Через це буде змінено графіки та маршрути курсування пасажирських потягів на цій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як будуть ходити потяги в ці два тижні?

Розклад та маршрути будуть наступними:

  • поїзд №55/56 Київ - Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова - з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня;
  • поїзди №95/96 Київ - Рахів - Київ, №6/5 Запоріжжя - Ясіня - Запоріжжя, №15/16 Харків - Ясіня - Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська;
  • поїзди №26/25 Одеса - Рахів, №235/236 Одеса - Рахів та №130/129 Кременчук - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців;
  • поїзд №357/358 Київ - Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Зміни УЗ на літній сезон

"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. Він також передбачає появу двох нових рейсів. А саме:

  • Поїзд №40/39 Запоріжжя - Солотвино, який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття - від Славсько до Берегово;
  • Поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям області зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Докладніше про літні зміни - у матеріалі РБК-Україна.

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