ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ: графік маршруту

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 15:49
УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ: графік маршруту Фото: УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ: графік маршруту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №248/247 Одеса - Київ, який розпочне курсувати вже з 11 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг курсуватиме з Одеси по:

  • вівторках;
  • четвергах;
  • неділях.

Він відправлятиметься з Одеси о 17:11 й прибуватиме до Києва о 8:53.

В зворотному напрямку потяг курсуватиме по:

  • понеділках;
  • середах;
  • п'ятницях.

Він відправлятиметься з Києва о 17:14 й прибуватиме до Одеси о 09:12.

"Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування - зі столицею", - пише пресслужба.

УЗ призначила додатковий потяг Одеса-Київ: графік маршруту

Фото: графік маршруту потягу №248/247 Одеса - Київ (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно скоротила кількість поїздів до Карпат.

Водночас було запроваджено новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. Він також передбачає появу двох нових рейсів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Київ Одеса
NEWS
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
DAILY
Підрив Каховської ГЕС. Чим загрожує катастрофа на півдні України та чи є ризики для ЗАЕС
Катерина Гончарова, Юрій Дощатов Підрив Каховської ГЕС. Чим загрожує катастрофа на півдні України та чи є ризики для ЗАЕС