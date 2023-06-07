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УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев: график маршрута

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Среда 07 июня 2023 15:49
УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев: график маршрута Фото: УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев: график маршрута (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247 Одесса - Киев, который начнет курсировать уже с 11 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд будет курсировать из Одессы по:

  • вторникам;
  • четвергах;
  • воскресеньям.

Он будет отправляться из Одессы в 17:11 и прибывать в Киев в 8:53.

В обратном направлении поезд будет курсировать по:

  • понедельникам;
  • средам;
  • пятницам.

Он будет отправляться из Киева в 17:14 и прибывать в Одессу в 09:12.

"Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования - со столицей", - пишет пресс-служба.

УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев: график маршрута

Фото: график маршрута поезда №248/247 Одесса - Киев (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" недавно сократила количество поездов в Карпаты.

В то же время был введен новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предполагает появление двух новых рейсов.

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Укрзализныця Киев Одесса
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