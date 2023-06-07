УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев: график маршрута

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247 Одесса - Киев, который начнет курсировать уже с 11 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд будет курсировать из Одессы по:

вторникам;

четвергах;

воскресеньям.

Он будет отправляться из Одессы в 17:11 и прибывать в Киев в 8:53.

В обратном направлении поезд будет курсировать по:

понедельникам;

средам;

пятницам.

Он будет отправляться из Киева в 17:14 и прибывать в Одессу в 09:12.

"Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования - со столицей", - пишет пресс-служба.

Фото: график маршрута поезда №248/247 Одесса - Киев (t.me/UkrzalInfo)