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УЗ прискорює низку поїздів до Одеси: нові графіки

Фото: УЗ прискорює низку поїздів до Одеси (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" з 27 січня прискорює низку поїздів в напрямку Одеси на 2-3 години. Також призначила зупинки у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Завершуємо ремонт залізничної інфраструктури та з 27 січня прискорюємо низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години, а ще - призначаємо зупинки на у Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Прискорення поїздів:

  •  №51/52 Запоріжжя - Одеса

Відправлення із Запоріжжя о 16:00, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв. 

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя о13:30. 
Прискорення: 1 год.  59 хв. 

  • №53/54 Дніпро - Одеса

Відправлення з Дніпра о 18:07, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв. 

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро об 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв. 

  • №253/254 Кривий Ріг - Одеса

Відправлення з Кривого Рогу о 18:03, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29).
Прискорення: 2 год. 04 хв. 

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг о 11:44. 
Прискорення: 1 год. 59 хв. 

  • Поїзд №148/147 Київ - Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 год. 2 хв, у напрямку Києва - на 2 год. 26 хв.

Відправлення з Києва о 17:25, прибуття в Одесу о 06:15 (раніше 08:17)

Зворотно з Одеси о 19:50 (замість 17:24), прибуття до Києва о 09:02

  • Поїзд №7/8 Харків - Одеса прискорення на 3 год. 12 хв. в напрямку Одеси та 3 год. 13 хв. у напрямку Харкова.

Відправлення з Харкова о 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу о 07:12 (раніше 07:59)

Зворотно з Одеси о 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова о 09:21 (раніше 09:57.

Нові зупинки у Миколаївській області:

  • Вознесенськ;
  • Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ);
  • Колосівка (смт. Токарівка).

Нова зупинка в Одесі:

Поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" пришвидшила на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків".

Також раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

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