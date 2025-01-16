УЗ прискорює низку поїздів до Одеси: нові графіки

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" пришвидшила на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків".

Також раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.