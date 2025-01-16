УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики

"Завершаем ремонт железнодорожной инфраструктуры и с 27 января ускоряем ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа, а еще - назначаем остановки в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Ускорение поездов:

№51/52 Запорожье - Одесса

Отправление из Запорожья в 16:00, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье в 13:30.

Ускорение: 1 ч. 59 мин.

№53/54 Днепр - Одесса

Отправление из Днепра в 18:07, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр в 11:11. Ускорение: 1 ч. 59 мин.

№253/254 Кривой Рог - Одесса

Отправление из Кривого Рога в 18:03, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29).

Ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог в 11:44.

Ускорение: 1 ч. 59 мин.

Поезд №148/147 Киев - Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 ч. 2 мин, в направлении Киева - на 2 ч. 26 мин.

Отправление из Киева в 17:25, прибытие в Одессу в 06:15 (ранее 08:17)

Обратно из Одессы в 19:50 (вместо 17:24), прибытие в Киев в 09:02

Поезд №7/8 Харьков - Одесса ускорение на 3 ч. 12 мин. в направлении Одессы и 3 ч. 13 мин. в направлении Харькова.

Отправление из Харькова в 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу в 07:12 (ранее 07:59)

Обратно из Одессы в 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков в 09:21 (ранее 09:57.

Новые остановки в Николаевской области:

Вознесенск;

Южноукраинск (г. Южноукраинск);

Колосовка (пгт. Токаревка).

Новая остановка в Одессе:

Поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им. Котовского.