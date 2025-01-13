На 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потяг
Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - пришвидшує один із денних регіональних поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Який регіональний поїзд УЗ буде їздити швидше
В "Укрзалізниці" розповіли, що пришвидшують на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків".
Зазначається, що у сполученні "Дніпро - Харків" потяг №824 курсує щоденно, крім середи.
Час відправлення:
- з Дніпра - о 16:09;
- прибуття до Харкова з 21 січня - о 20:03 (замість 20:46).
Тим часом у сполученні "Харків - Дніпро" поїзд №823 курсує також щоденно, крім четверга:
- відправлення з Харкова з 22 січня - о 9:33 (замість 9:42);
- прибуття до Дніпра - о 13:22 (замість 14:11).
В УЗ уточнили, що на цьому маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т:
- з вагонами другого класу;
- з окремими місцями для перевезення пасажирів з інвалідністю;
- з двома вагонами, що обладнані кріпленням для перевезення велосипедів.
Насамкінець пасажирам нагадали, що квитки на поїзд можна придбати:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті УЗ;
- у чат-боті.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.
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