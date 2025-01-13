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На 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потяг

Понеділок 13 січня 2025 16:56
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На 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потяг Один із потягів УЗ їздитиме швидше (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - пришвидшує один із денних регіональних поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який регіональний поїзд УЗ буде їздити швидше

В "Укрзалізниці" розповіли, що пришвидшують на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків".

Зазначається, що у сполученні "Дніпро - Харків" потяг №824 курсує щоденно, крім середи.

Час відправлення:

  • з Дніпра - о 16:09;
  • прибуття до Харкова з 21 січня - о 20:03 (замість 20:46).

Тим часом у сполученні "Харків - Дніпро" поїзд №823 курсує також щоденно, крім четверга:

  • відправлення з Харкова з 22 січня - о 9:33 (замість 9:42);
  • прибуття до Дніпра - о 13:22 (замість 14:11).

В УЗ уточнили, що на цьому маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т:

  • з вагонами другого класу;
  • з окремими місцями для перевезення пасажирів з інвалідністю;
  • з двома вагонами, що обладнані кріпленням для перевезення велосипедів.

Насамкінець пасажирам нагадали, що квитки на поїзд можна придбати:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на офіційному сайті УЗ;
  • у чат-боті.

На 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потягНа 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потяг

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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