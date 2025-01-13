На 40 хвилин в обох напрямках. УЗ пришвидшує популярний регіональний потяг

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Насамкінець пасажирам нагадали, що квитки на поїзд можна придбати :

В УЗ уточнили, що на цьому маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т:

Тим часом у сполученні "Харків - Дніпро" поїзд №823 курсує також щоденно, крім четверга:

Зазначається, що у сполученні "Дніпро - Харків" потяг №824 курсує щоденно, крім середи.

В "Укрзалізниці" розповіли, що пришвидшують на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків" .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.