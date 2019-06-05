Фото: прибытие поезда (railway.lviv.ua)

Поезд начнет курсировать с 9 июня

ПАО "Укрзализныця" запускает поезд Мукачево - Кошице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Facebook.

Как сообщается, с 9 июня начинают курсирования поезда № 960/961, 962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.

Поезд № 960/961 Кошице-Мукачево отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево-Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

Во время маршрута также запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисоу.

Отметим, Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза. Так ранее был запущен поезд из Мукачево в Будапешт (Венгрия), а также поезд "четырех столиц" - Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Ранее РБК-Украина сообщало, что УЗ увеличила количество поездов в южном направлении до 26, а также назначила дополнительные поезда на праздники Троицы и Дня Конституции Украины.

Также "Укрзализныця" разъяснила правила перевозки домашних животных, в частности собак, в поездах компании.