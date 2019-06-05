ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрзализныця" запускает поезд Мукачево-Кошице

Новости » Общество    05.06.2019 - 15:01
"Укрзализныця" запускает поезд Мукачево-Кошице
Фото: прибытие поезда (railway.lviv.ua)

Поезд начнет курсировать с 9 июня

ПАО "Укрзализныця" запускает поезд Мукачево - Кошице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Facebook.

Как сообщается, с 9 июня начинают курсирования поезда № 960/961, 962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.

Поезд № 960/961 Кошице-Мукачево отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.  

Поезд № 962/963 Мукачево-Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

Во время маршрута также запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисоу.

&quot;Укрзализныця&quot; запускает поезд Мукачево-Кошице

Отметим, Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщение Украины со странами Европейского союза. Так ранее был запущен поезд из Мукачево в Будапешт (Венгрия), а также поезд "четырех столиц" - Киев-Минск-Вильнюс-Рига. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что УЗ увеличила количество поездов в южном направлении до 26, а также назначила дополнительные поезда на праздники Троицы и Дня Конституции Украины. 

Также "Укрзализныця" разъяснила правила перевозки домашних животных, в частности собак, в поездах компании. 

УЗ увеличила количество поездов в южном направлении Новая модель тарифов УЗ должна учитывать интересы бизнеса, - глава ГРС
Новости Украины УкрзализныцяпоездСловакия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь