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УЗ повідомила про затримку потягів в декількох регіонах України

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Украина, Четвер 29 грудня 2022 10:53
УЗ повідомила про затримку потягів в декількох регіонах України
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 10:30 у четвер, 29 грудня, спостерігаються часткові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Київській, Львівській та Житомирській областях. Потяги йдуть з затримкою понад 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Так, із затримкою наразі прямують:

  • №7/8 Одеса - Харків (+3 год 30 хв);
  • №65/66 Умань - Харків (+1 год 25 хв);
  • №1/2 Харків - Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);
  • №111/112 Київ - Ізюм (+46 хв);
  • №11/12 Львів - Одеса (+43 хв);
  • №45/46 Харків - Ужгород (+35 хв);
  • №61/62 Харків - Одеса (+33 хв);
  • №129/130 Кременчук - Ворохта (+30 хв).

До того ж резервні тепловози працюють. Пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська наразі пересаджують до резервних вагонів далекого сполучення під теплотягою.

"Жодного скасованого рейсу, продовжуємо рух", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що п'ять потягів затримують на більше, ніж на 30 хвилин через точкове знеструмлення інфраструктури внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів.

Детальніше про сьогоднішню масовану атаку Росії по території України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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