ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через знеструмлення: список

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 09:42
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через знеструмлення: список Фото: "Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через знеструмлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

П'ять поїздів затримують на більше, ніж на 30 хвилин через точкове знеструмлення інфраструктури внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

З 77 поїздів затримуються п'ять:

  • №7/8 Одеса-Головна - Харків +2:37
  • №1/2 Харків - Івано-Франківськ +1:07
  • №129/130 Кременчук - Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Південна - Чернівці +0:39
  • №65/66 Умань - Харків +0:37

При цьому Київська кільцева електричка працює за розкладом.

До того ж, УЗ повідомляє, що усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.

Додамо, що посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо. А у разі спізнення через тривогу на свій поїзд, люди можуть з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.

Окрім того, УЗ зазначає, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого іранського дрона.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

Окрім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття п'яти російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця ракетный удар Війна Росії проти України Електроенергія
NEWS
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН