УЗ сообщила о задержке поездов в нескольких регионах Украины
По состоянию на 10.30 в четверг, 29 декабря, наблюдаются частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях. Поезда идут с задержкой более 30 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Так, с задержкой сейчас следуют:
- №7/8 Одесса - Харьков (+3 ч 30 мин);
- №65/66 Умань - Харьков (+1 ч 25 мин);
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);
- №111/112 Киев - Изюм (+46 мин);
- №11/12 Львов – Одесса (+43 мин);
- №45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);
- №61/62 Харьков – Одесса (+33 мин);
- №129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).
К тому же резервные тепловозы работают. Пассажиров из Интерсити+ в Краматорск пересаживают в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой.
"Никакого отмененного рейса, продолжаем движение", - отметили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что пять поездов задерживают на более чем 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских оккупантов.
Подробнее о сегодняшней массированной атаке России по территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.
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