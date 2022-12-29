УЗ сообщила о задержке поездов в нескольких регионах Украины

По состоянию на 10.30 в четверг, 29 декабря, наблюдаются частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях. Поезда идут с задержкой более 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

К тому же резервные тепловозы работают. Пассажиров из Интерсити+ в Краматорск пересаживают в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой.

Так, с задержкой сейчас следуют:

Напомним, ранее сообщалось, что пять поездов задерживают на более чем 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате очередной массированной атаки российских оккупантов.

Подробнее о сегодняшней массированной атаке России по территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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