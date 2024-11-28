УЗ повідомила про затримку 10 поїздів через масовані обстріли: список

Станом на 9:30 ранку четверга, 28 лютого, через масовані ворожі обстріли затримуються 10 поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

За актуальною інформацією УЗ щодо відхилень поїздів від розкладу можна стежити на офіційному порталі .

"Відставання від графіка будемо поступово скорочувати... Продовжуємо рух", - уточнили в "Укрзалізниці".

Пізніше інформацію про кількість потягів із затримкою оновили. Згідно з нею, відхилення від розкладу фіксують вже для 10 поїздів:

Станом на 8 годину ранку через знеструмлення окремих ділянок фіксували затримки трохи більше 1 години для 6 поїздів УЗ (там працювали резервні тепловози, набирали хід).

"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована", - розповіли у компанії.

Як можна придбати квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

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