УЗ сообщила о задержке 10 поездов из-за массированных обстрелов: список

По состоянию на 9:30 утра четверга, 28 февраля, из-за массированных вражеских обстрелов задерживаются 10 поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие поезда УЗ задерживаются "По всей стране массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая", - рассказали в компании. По состоянию на 8 часов утра из-за обесточивания отдельных участков фиксировали задержки немногим более 1 часа для 6 поездов УЗ (там работали резервные тепловозы, набирали ход). Позже информацию о количестве поездов с задержкой обновили. Согласно ей, отклонение от расписания фиксируют уже для 10 поездов: №67/68 "Варшава-Всходня - Киев-Пасс." (+2:15)

№77/78 "Одесса-Главная - Ковель-Пасс." (+2:03)

№1/2 "Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск" (+0:29)

№201/202 "Харьков-Пасс. - Ворохта" (+0:29)

№715/716 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." (+0:28)

№351/352 "Киев-Пасс. - Кишинев" (+0:27)

№749/750 "Киев-Пас. - Вена Главная" (+0:23)

№67/68 "Киев-Пасс. - Варшава-Всходня" (+0:13)

№31/32 "Пшемысль Главный - Запорожье-1" (+0:07)

№3/4 "Запорожье - Ужгород" (2:00) Поезда УЗ, следующие с опозданием (инфографика: uz-vezemo.uz.gov.ua) "Отставание от графика будем постепенно сокращать... Продолжаем движение", - уточнили в "Укрзализныце". За актуальной информацией УЗ насчет отклонения поездов от расписания можно следить на официальном портале.