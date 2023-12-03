УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько: коли почне курсувати

"Укрзалізниця" повертає швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько. Квитки вже поступили у продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу", - пише пресслужба. Як курсуватиме рейс: потяг відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, 6:11 й прибуватиме до станції Славсько о 14:00;

у зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі станції Славсько о 14:30 й прибуватиме до Києва о 22:26. "Укрзалізниця" покращує доступність гірського напрямку "Гори" умовно поділили на два напрямки: буковельський й славський: №193/192 Кривий Ріг - Ясіня поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

№145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

№365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;

№345/346 Ужгород - Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;

№28/27 Київ - Мукачево поєднає Київ зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;

№368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.