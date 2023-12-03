УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько: коли почне курсувати
Фото: УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" повертає швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько. Квитки вже поступили у продаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу", - пише пресслужба.
Як курсуватиме рейс:
- потяг відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, 6:11 й прибуватиме до станції Славсько о 14:00;
- у зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі станції Славсько о 14:30 й прибуватиме до Києва о 22:26.
"Укрзалізниця" покращує доступність гірського напрямку
"Гори" умовно поділили на два напрямки: буковельський й славський:
- №193/192 Кривий Ріг - Ясіня поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
- №145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
- №365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
- №345/346 Ужгород - Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;
- №28/27 Київ - Мукачево поєднає Київ зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;
- №368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також запускає новий прямий поїзд №143/146 Відень - Чоп - Відень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.