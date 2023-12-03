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УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько: коли почне курсувати

Неділя 03 грудня 2023 12:31
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УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько: коли почне курсувати Фото: УЗ повертає "лижний експрес" Київ - Славсько (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" повертає швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько. Квитки вже поступили у продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу", - пише пресслужба.

Як курсуватиме рейс:

  • потяг відправлятиметься з Києва, починаючи з 21 грудня, 6:11 й прибуватиме до станції Славсько о 14:00;
  • у зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі станції Славсько о 14:30 й прибуватиме до Києва о 22:26.

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"Гори" умовно поділили на два напрямки: буковельський й славський:

  • №193/192 Кривий Ріг - Ясіня поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
  • №145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
  • №365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
  • №345/346 Ужгород - Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;
  • №28/27 Київ - Мукачево поєднає Київ зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;
  • №368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також запускає новий прямий поїзд №143/146 Відень - Чоп - Відень.

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