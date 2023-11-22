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УЗ покращить доступ до гір, рейси отримають низку змін: список

Середа 22 листопада 2023 19:14
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УЗ покращить доступ до гір, рейси отримають низку змін: список Фото: УЗ покращить доступ до гір, рейси отримають низку змін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" планує покращити доступність гірського напрямку в пік сезону. Новий графік руху набирає чинності вже з 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Цього разу фокус на поїздах всередині країни. Тут ми подбали насамперед про доступність гірського напрямку, адже саме туди в пік сезону спрямовуються на відновлення та відпочинок сім'ї наших захисників і захисниць, організовані групи дітей та загалом велика кількість українців", - пише пресслужба.

Як відзначили в "Укрзалізниці", "гори" умовно поділяють на два напрямки: буковельський та славський. Обидва напрямки отримали покращення.

Які рейси отримають покращення:

  • №193/192 Кривий Ріг - Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;
  • №145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
  • №365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;
  • №345/346 Ужгород - Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;
  • №28/27 Київ - Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;
  • №368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також анонсувала оновлення в русі поїздів міжнародного напрямку у 2024 році. Також очікується, що до кінця року запустять онлайн-продаж квитків до Відня.

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