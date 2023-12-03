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УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско: когда начнет курсировать

Воскресенье 03 декабря 2023 12:31
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УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско: когда начнет курсировать Фото: УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" возвращает скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско. Билеты уже поступили в продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско с сегодняшнего дня уже в продаже", - пишет пресс-служба.

Как будет курсировать рейс:

  • поезд будет отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11 и прибывать на станцию Славско в 14:00;
  • в обратном направлении поезд будет отправляться со станции Славско в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

"Укрзализныця" улучшает доступность горного направления

"Горы" условно разделили на два направления: буковельское и славское:

  • №193/192 Кривой Рог - Ясиня соединит прямым сообщением Криворожье с Карпатами;
  • №145/146 Сумы - Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
  • №365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;
  • №345/346 Ужгород - Черновцы восстановит сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском;
  • №28/27 Киев - Мукачево соединит Киев со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением;
  • №368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славском, Мукачево и Чопом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также запускает новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена.

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