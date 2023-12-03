УЗ возвращает "лыжный экспресс" Киев - Славско: когда начнет курсировать

"Укрзализныця" возвращает скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско. Билеты уже поступили в продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско с сегодняшнего дня уже в продаже", - пишет пресс-служба.

Как будет курсировать рейс:

поезд будет отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11 и прибывать на станцию Славско в 14:00;

в обратном направлении поезд будет отправляться со станции Славско в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

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