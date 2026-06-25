УЗ посилює контроль за безквитковими пасажирами в електричках та готує зміни

"Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. У компанії пояснюють, що куплений квиток впливає не лише на оплату проїзду, а й на планування маршрутів, кількість вагонів та навіть збереження окремих зупинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
В "Укрзалізниці" пояснюють: проданий квиток - це не лише плата за поїздку, а й джерело статистики, на основі якої компанія планує роботу приміського сполучення.
Саме кількість придбаних квитків допомагає визначити:
Якщо значна частина пасажирів їздить без квитків, вони не потрапляють до офіційної статистики. Через це реальний попит на маршрут виглядає нижчим, ніж є насправді, що може вплинути на подальшу організацію перевезень.
У компанії наголошують, що безквитковий проїзд також створює додаткове навантаження на рухомий склад, погіршує комфорт для пасажирів, які оплатили проїзд, та збільшує збитки приміських перевезень, які вже багато років залишаються нерентабельними.
За словами перевізника, у майбутньому приміські перевезення дедалі більше адаптуватимуться до реального пасажиропотоку.
Якщо люди купують квитки, залізниця отримує об'єктивні дані про популярність маршруту і може:
В "Укрзалізниці" зазначають, що часи, коли можна було роками їздити без квитка, а потім дивуватися скороченню рейсів або переповненим вагонам, поступово минають.
У компанії підкреслюють, що відповідальність за оформлення проїзних документів лежить не тільки на пасажирах.
Одночасно з перевірками пасажирів безпекові підрозділи контролюють роботу поїзних бригад і дотримання правил оформлення квитків.
Окремо "Укрзалізниця" звернулася до пасажирів із проханням повідомляти про випадки незаконного збору коштів. Йдеться про ситуації, коли працівник поїзда:
У таких випадках компанія радить:
У перевізника запевняють, що всі звернення опрацьовуватимуть оперативно, а отримана інформація допоможе виявляти порушення та притягувати винних до відповідальності.
В "Укрзалізниці" також нагадали, що останнім часом почастішали випадки перешкоджання руху поїздів, зокрема з боку безквиткових пасажирів.
Такі дії можуть становити загрозу безпеці руху та підпадають під статтю 279 Кримінального кодексу України.
За блокування транспортних комунікацій, якщо це порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для людей, передбачені штраф, виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до трьох років.
Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання може становити від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Придбати квитки на приміські поїзди можна не лише у касах, а й онлайн через офіційний застосунок "Укрзалізниці" для Android та iOS.
У компанії закликають пасажирів своєчасно оформлювати проїзні документи, адже це допомагає не лише уникнути порушень, а й формувати більш якісне приміське сполучення.
РБК-Україна раніше розповідало, за які порушення правил на залізниці у 2026 році пасажирам загрожують штрафи. Зокрема передбачена відповідальність за безквитковий проїзд, куріння у вагонах, перехід колій у недозволених місцях, псування майна та інші порушення.
Також ми писали, скільки доведеться заплатити пасажирам поїздів за різні порушення.