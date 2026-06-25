УЗ ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в электричках и готовит изменения

"Укрзализныця" ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в пригородном сообщении. В компании объясняют, что купленный билет влияет не только на оплату проезда, но и планирование маршрутов, количество вагонов и даже сохранение отдельных остановок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
В "Укрзализныце" объясняют: проданный билет – это не только плата за поездку, но и источник статистики, на основе которой компания планирует работу пригородного сообщения.
Именно количество приобретенных билетов помогает определить:
Если большая часть пассажиров ездит без билетов, они не попадают в официальную статистику. Поэтому реальный спрос на маршрут выглядит ниже, чем на самом деле, что может повлиять на дальнейшую организацию перевозок.
В компании отмечают, что безбилетный проезд также создает дополнительную нагрузку на подвижной состав, ухудшает комфорт для пассажиров, оплативших проезд, и увеличивает убытки пригородных перевозок, которые уже много лет остаются нерентабельными.
По словам перевозчика, в будущем пригородные перевозки будут все больше адаптироваться к реальному пассажиропотоку.
Если люди покупают билеты, железная дорога получает объективные данные о популярности маршрута и может:
В "Укрзализныце" отмечают, что времена, когда можно было годами ездить без билета, а затем удивляться сокращению рейсов или переполненным вагонам, постепенно проходят.
В компании подчеркивают, что ответственность за оформление проездных документов лежит не только на пассажирах.
Одновременно с проверками пассажиров подразделения безопасности контролируют работу поездных бригад и соблюдение правил оформления билетов.
Отдельно "Укрзализныця" обратилась к пассажирам с просьбой сообщать о случаях незаконного сбора средств . Речь идет о ситуациях, когда работник поезда:
В таких случаях компания советует :
У перевозчика уверяют, что все обращения будут обрабатываться оперативно, а полученная информация поможет выявлять нарушения и привлекать виновных к ответственности.
В "Укрзализныце" также напомнили, что в последнее время участились случаи препятствования движению поездов, в частности, со стороны безбилетных пассажиров.
Такие действия могут представлять угрозу безопасности движения и подпадают под статью 279 Уголовного кодекса Украины.
За блокирование транспортных коммуникаций, если это нарушило нормальную работу транспорта или создало опасность для людей, предусмотренных штрафом, исправительными работами, пробационным надзором или ограничением свободы сроком до трех лет .
Если же такие действия привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, наказание может составлять от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Купить билеты на пригородные поезда можно не только в кассах , но и онлайн через официальное приложение "Укрзализныци" для Android и iOS.
В компании призывают пассажиров своевременно оформлять проездные документы, ведь это помогает не только избежать нарушений, но и формировать более качественное пригородное сообщение.
РБК-Украина ранее рассказывало, за какие нарушения правил на железной дороге в 2026 году пассажирам грозят штрафы. В частности, предусмотрена ответственность за безбилетный проезд, курение в вагонах, переход путей в неразрешенных местах, порчу имущества и другие нарушения.
Также мы писали, сколько придется заплатить пассажирам поездов за разные нарушения.