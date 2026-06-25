УЗ ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в электричках и готовит изменения

Главное: Ужесточение рейдов: "Укрзализныця" начинает масштабную борьбу с безбилетным проездом в пригородных поездах. Будут контролировать не только пассажиров, но и поездные бригады.

"Укрзализныця" начинает масштабную борьбу с безбилетным проездом в пригородных поездах. Будут контролировать не только пассажиров, но и поездные бригады. Почему это важно для УЗ: Купленный билет - это не просто деньги, а в первую очередь официальная статистика. На ее основе компания рассчитывает количество вагонов, назначает дополнительные рейсы и принимает решение о сохранении или отмене остановок на маршруте.

Купленный билет - это не просто деньги, а в первую очередь официальная статистика. На ее основе компания рассчитывает количество вагонов, назначает дополнительные рейсы и принимает решение о сохранении или отмене остановок на маршруте. Как бороться с коррупцией: Пассажиров просят срочно сообщать через приложение УЗ или горячую линию о проводниках, которые требуют деньги за проезд, но не выдают билет.

Пассажиров просят срочно сообщать через приложение УЗ или горячую линию о проводниках, которые требуют деньги за проезд, но не выдают билет. Уголовное наказание: Железнодорожники напомнили, что за блокировку движения поездов и железнодорожных коммуникаций предусмотрена строгая ответственность - от больших штрафов до 3 лет ограничения свободы.

Железнодорожники напомнили, что за блокировку движения поездов и железнодорожных коммуникаций предусмотрена строгая ответственность - от больших штрафов до 3 лет ограничения свободы. Где брать билеты: Своевременно оформить проездные документы можно как в кассах пригородных вокзалов, так и онлайн через несколько кликов через официальное мобильное приложение "Укрзализныци".

Почему УЗ усиливает борьбу с безбилетными пассажирами

В "Укрзализныце" объясняют: проданный билет – это не только плата за поездку, но и источник статистики, на основе которой компания планирует работу пригородного сообщения.

Именно количество приобретенных билетов помогает определить:

сколько вагонов нужно включать в состав поезда;

есть ли необходимость назначать дополнительные рейсы;

стоит ли хранить отдельные остановки на маршруте.

Если большая часть пассажиров ездит без билетов, они не попадают в официальную статистику. Поэтому реальный спрос на маршрут выглядит ниже, чем на самом деле, что может повлиять на дальнейшую организацию перевозок.

В компании отмечают, что безбилетный проезд также создает дополнительную нагрузку на подвижной состав, ухудшает комфорт для пассажиров, оплативших проезд, и увеличивает убытки пригородных перевозок, которые уже много лет остаются нерентабельными.

Как это может повлиять на пассажиров

По словам перевозчика, в будущем пригородные перевозки будут все больше адаптироваться к реальному пассажиропотоку.

Если люди покупают билеты, железная дорога получает объективные данные о популярности маршрута и может:

оставлять или увеличивать количество вагонов;

назначать дополнительные рейсы;

поддерживать остановки, которыми активно пользуются пассажиры.

В "Укрзализныце" отмечают, что времена, когда можно было годами ездить без билета, а затем удивляться сокращению рейсов или переполненным вагонам, постепенно проходят.

Будут проверять не только пассажиров

В компании подчеркивают, что ответственность за оформление проездных документов лежит не только на пассажирах.

Одновременно с проверками пассажиров подразделения безопасности контролируют работу поездных бригад и соблюдение правил оформления билетов.

Что делать, если в поезде требуют деньги без билета

Отдельно "Укрзализныця" обратилась к пассажирам с просьбой сообщать о случаях незаконного сбора средств . Речь идет о ситуациях, когда работник поезда:

просит оплатить проезд без оформления билета ;

; не выдает проездной документ после получения денег.

В таких случаях компания советует :

зафиксировать номер поезда, дату, время и участок маршрута;

записать номер вагона (по возможности);

обратить внимание на имя и фамилию работника по бейджику или удостоверению;

сделать фото или видео, если это возможно;

сообщить о случае через форму обратной связи в приложении "Укрзализныци", по электронной почте или через официальные страницы компании.

У перевозчика уверяют, что все обращения будут обрабатываться оперативно, а полученная информация поможет выявлять нарушения и привлекать виновных к ответственности.

За блокировку движения поездов предусмотрена уголовная ответственность

В "Укрзализныце" также напомнили, что в последнее время участились случаи препятствования движению поездов, в частности, со стороны безбилетных пассажиров.

Такие действия могут представлять угрозу безопасности движения и подпадают под статью 279 Уголовного кодекса Украины.

За блокирование транспортных коммуникаций, если это нарушило нормальную работу транспорта или создало опасность для людей, предусмотренных штрафом, исправительными работами, пробационным надзором или ограничением свободы сроком до трех лет .

Если же такие действия привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, наказание может составлять от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Как купить билет

Купить билеты на пригородные поезда можно не только в кассах , но и онлайн через официальное приложение "Укрзализныци" для Android и iOS.

В компании призывают пассажиров своевременно оформлять проездные документы, ведь это помогает не только избежать нарушений, но и формировать более качественное пригородное сообщение.