Штрафи на залізниці. За які порушення пасажири поїздів ризикують "влетіти" на гроші
Не всі пасажири знають, що навіть дрібне порушення правил "Укрзалізниці" може призвести до штрафу. Сума покарання складає від кількох десятків до сотень гривень.
РБК-Україна із посиланням на КУпАП розповідає за які порушення можуть оштрафувати пасажирів "УЗ".
За які порушення можуть оштрафувати пасажирів "УЗ"
Стаття 110 КУпАП за порушення правил користування засобами залізничного транспорту передбачає наступні покарання:
- пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, скла локомотивів і вагонів тягне за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 гривень);
- куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у метрополітенах тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 340 гривень).
Пасажирів "УЗ" можуть покарати за пошкодження майна компанії та куріння в поїздах (фото: Getty Images)
Стаття 109 КУпАП також визначає, за які порушення правил безпеки на залізничному транспорті можуть оштрафувати українців:
- самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадка і висадка під час руху поїзда, проїзд на підніжках і дахах вагонів, самовільне без потреби зупинення поїзда передбачає накладення штрафу від 7 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 119 до 255 гривень);
- пошкодження залізничної колії та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 гривень) і на посадових осіб - від 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1020 гривень);
- викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях загрожують попередженням або накладенням штрафу від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 гривень);
- порушення правил проїзду гужовим транспортом і прогону худоби через залізничні колії, випасання худоби поблизу залізничних колій - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 гривень) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 425 гривень);
- підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів тягне за собою накладення штрафу від 15 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 680 гривень).
У разі безквиткового проїзду пасажирів штрафують на суму, що дорівнює десятикратній вартості квитка.
Читайте також про те, як знайти квитки на "Укрзалізницю", якщо їх нема на потрібну дату.
Раніше ми писали про те, що не можна перевозити пасажирам в "УЗ".
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