Штрафи на залізниці. За які порушення пасажири поїздів ризикують "влетіти" на гроші

Не всі пасажири знають, що навіть дрібне порушення правил "Укрзалізниці" може призвести до штрафу. Сума покарання складає від кількох десятків до сотень гривень.

РБК-Україна із посиланням на КУпАП розповідає за які порушення можуть оштрафувати пасажирів "УЗ".

У разі безквиткового проїзду пасажирів штрафують на суму, що дорівнює десятикратній вартості квитка.

Стаття 109 КУпАП також визначає, за які порушення правил безпеки на залізничному транспорті можуть оштрафувати українців:

Пасажирів "УЗ" можуть покарати за пошкодження майна компанії та куріння в поїздах (фото: Getty Images)

Читайте також про те, як знайти квитки на "Укрзалізницю", якщо їх нема на потрібну дату.

Раніше ми писали про те, що не можна перевозити пасажирам в "УЗ".

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