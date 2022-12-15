УЗ попередила про затримку потягів внаслідок обстрілів під Нікополем: список рейсів
Фото: УЗ попередила про затримку потягів внаслідок обстрілів під Нікополем: список рейсів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Внаслідок пошкодження контактної мережі під Нікополем, в Україні затримуються низка потягів "Укрзалізниці".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Наразі було задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону.
З затримкою рухаються потяги:
- №62 Одеса - Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;
- №276 Київ-Запоріжжя - на 4,5 години;
- №119 Львів - Запоріжжя на 2 години.
- №120 Запоріжжя - Львів на 30 хвилин.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні низка потягів також затримувалась через негоду.
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