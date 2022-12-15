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УЗ попередила про затримку потягів внаслідок обстрілів під Нікополем: список рейсів

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Четвер 15 грудня 2022 13:38
УЗ попередила про затримку потягів внаслідок обстрілів під Нікополем: список рейсів Фото: УЗ попередила про затримку потягів внаслідок обстрілів під Нікополем: список рейсів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок пошкодження контактної мережі під Нікополем, в Україні затримуються низка потягів "Укрзалізниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Наразі було задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону.

З затримкою рухаються потяги:

  • №62 Одеса - Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;
  • №276 Київ-Запоріжжя - на 4,5 години;
  • №119 Львів - Запоріжжя на 2 години.
  • №120 Запоріжжя - Львів на 30 хвилин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні низка потягів також затримувалась через негоду.

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Укрзалізниця
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