УЗ попередила про затримку потягів внаслідок обстрілів під Нікополем: список рейсів

Внаслідок пошкодження контактної мережі під Нікополем, в Україні затримуються низка потягів "Укрзалізниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Наразі було задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні низка потягів також затримувалась через негоду.

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